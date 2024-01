Chi affronterà Matteo Arnaldi al prossimo turno a Brisbane | c’è il giustiziere di Baez E all’orizzonte il rivale di Coppa Davis…

Leggi su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2024)ha centrato l’obiettivo: qualificarsi agli ottavi di finale dell’ATP250 di(Australia). Il ligure ha battuto l’ungherese Marton Fucsovics per 6-7 (5) 6-4 7-6 (7) in un match sviluppatosi in due giorni per la pioggia. Come già aveva dimostrato in passato,ha estratto il meglio del suo tennis nel momento del bisogno. Sulla sua strada ci sarà il giocatore proveniente dalle qualificazioni, Lukas Klein. Lo slovacco a sorpresa ha sconfitto l’argentino Sebastian(n.28 del ranking), che non ha brillato. Tanti errori non forzati del sudamericano e bravo Klein ad approfittarne per 4-6 6-3 6-4. Il nostro portacolori parte con i favori del pronostico, considerando la sua classifica e le punte del proprio gioco. Servirà maggior continuità di rendimento, cosa che nella partita ...