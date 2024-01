Cerca di uccidere la moglie con un fucile | ma lei riesce a disarmarlo | fermato un 70enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Proseguono senza sosta gli episodi di violenza contro le donne, soprattutto in ambito familiare. Anche nei primi giorni del nuovo anno ci sono state donne minacciate con coltelli, picchiate o uccise come avvenuto nel Viterbese dove un uomo ha portato lain ospedale sostenendo che era caduta. C’è anche chi ha imbracciato ile ha sparato in casa un colpo indirizzato alla consorte che per fortuna è riuscita a schivarlo. È successo in Abruzzo, a Giulianova in provincia di Teramo. Nicola Dell’Orso ha sparato un colpo diverso la, che dopo una colluttazione è riuscita a disarmare il marito e poi scappare. La donna, aggredita dal marito sembra per motivi di gelosia, è stata portata in ospedale per vari traumi. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri. Foto di archivio L'articolo proviene da Il ...