Cerca di accoltellare la ex con in braccio il figlio di 7 mesi

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ha tentato dila ex nonostante inavesse il suo bimbo di sette. È accaduto ieri mattina a Varcaturo, una frazione di Giugliano in Campania, provincia di Napoli. È stato l’attuale compagno della donna a chiedere aiuto ai carabinieri. Si è presentato in caserma e ha raccontato che l’ex l’aveva aggredita e che aveva promesso di tornare a ucciderla . I militari sono subito...