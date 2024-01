CdS – Fiorentina tedesca | Beste più Klostermann

Leggi su justcalcio

(Di martedì 2 gennaio 2024) 2024-01-02 13:28:51 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: A tutta su Jan-Niklase su Lukasin un pacchetto “Germania tutto compreso” che intriga molto la, perché l’ala dell’Heidenheim era e rimane il profilo preferito per rinforzare l’attacco con i suoi 5 gol e 8 assist a impreziosirne il rendimento in Bundesliga, mentre il centrale del Lipsia è l’elemento inquadrato per completare il reparto arretrato se, non è detto ma nemmeno escluso, alla fine Mina dovesse essere ceduto per lo scarso impatto avuto sul mondo viola (complice anche l’infortunio subìto in Nazionale colombiana). Non solo: duttile tatticamente,potrebbe diventare risorsa alternativa sulla destra per dare il cambio a Kayode, in attesa del rientro di Dodo previsto a marzo., ...