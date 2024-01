Caso Pozzolo | stub effettuato 6 ore dopo lo sparo Lo accertano i carabinieri nel verbale

“Sono basita, senza parole, per me è un fatto assolutamente incredibile”. A pronunciare queste parole ai microfoni di Sky TG24 è stata Francesca ... (tg24.sky)

Registrati qui gratuitamente e leggi l'editoriale integrale di Pietro Senaldi "Nessuna rilevanza politica":, la risposta che spegne la sinistra... indagato per rivelazione di segreto sulCospito e il deputato di Fdi. Ma è proprio il comunicato di Fratelli d'Italia a certificare che è un fatto politico. Questa destra populista ha ...Pozzolo si era affrettato a dire di non essere stato lui a tirare il grilletto dell’arma e a esplodere il colpo. Era poi stato interrogato per diverse ore dai carabinieri. Ieri, però, il caso era già ...Caso Pozzolo, Fratoianni: "Una vicenda che non può finire a tarallucci e vino. Ci auguriamo innanzitutto che il questore di Vercelli abbia già avviato le pratiche per il ritiro del porto d'armi".