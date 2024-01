Caso Pozzolo | l’attacco social del MoVimento 5 Stelle | “Ci mancava pure il parlamentare “pistolero”…Ma in che mani siamo?”

(Di martedì 2 gennaio 2024) “Ciil“pistolero”…Ma in che?” Con un post al vetriolo, ildecide di commentare sui propri, la vicenda che vede coinvolto il deputato di FdI EmanueleIl telefono del deputato Emanuele, squilla a vuoto. Dopo un po’ si avvia in automatico la segreteria telefonica. Il cronista tenta, invano, da ore di provare a contattare ildi FdI che nella notte di Capodanno, è arrivato a Veglione quasi finito, per fare un saluto al suo collega di partito e legislatura, Andrea Delmastro., il duro postdel5 ...

...scrive che Fratelli d'Italia ha avviato un'indagine interna sul, su richiesta della leader Giorgia Meloni . Il partito considera il fatto come una questione privata e non politica ., ...E così anche ildello sparo partito alla festa di Capodanno di Delmastro dalla pistola del deputatodiventa una clava in mano alle opposizioni. E così ci pensa direttamente Fratelli d'...Il sottosegretario Fdi alla Giustizia Andrea Delmastro, rinviato a giudizio per la rivelazione di segreti relativi al fascicolo dell’anarchico ...«Assurdo il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d'Italia». Per il partito di Giorgia Meloni l'incidente di Capodanno che ha ...