Caso Pozzolo | indagine aperta La procura valuta il reato Le parole di Delmastro | “Sono basito”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Si potrebbe trattare deldi omesso controllo di armi, ma su questo deciderà latrice Teresa Angela Camelio. I fatti? Il veglione di Capodanno, durante il quale è partito un colpo di pistola di proprietà del deputato di FdI Emanuele. Ferito il genero di uno degli uomini della scorta del sottosegretario alla GiustiziaSoltanto dopo aver letto l’informativa dei carabinieri del Comando Provinciale di Biella (cosa che dovrebbe avvenire in giornata), latrice Teresa Angela Camelio prenderà una decisione su quale impostazione dare all’subito dopo la pazzesca notte di Capodanno a Rosazza, in alta Valle Cervo. Il deputato Emanueledi Fdi (Ansa Notizie.com)Veglione di Capodanno, partecipava anche ...

(Adnkronos) – Incidente a Rosazza nei locali della Pro Loco dove era in corso una festa in occasione del Capodanno. Alla festa, secondo quanto ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Incidente a Rosazza nei locali della Pro Loco dove era in corso una festa in occasione del Capodanno. Alla festa, secondo quanto ... ()

Pubblicato il 1 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Incidente a Rosazza nei locali della Pro Loco dove era in corso una festa in occasione del Capodanno. ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Incidente a Rosazza nei locali della Pro Loco dove era in corso una festa in occasione del Capodanno. Alla festa, secondo quanto ... (giornaledellumbria)

In FdI è esploso un nuovo caso , che sfiora ancora una volta il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Alla festa di Capodanno in cui era ... (affaritaliani)

Anche in questoalcune divergenze lo convinsero a lasciare il partito per tornare nel partito ... Commentando una strage di Roseburg, in Oregon, in cui furono uccise 9 persone,scrisse che "...Fdi: "Incidente, nonpolitico" Deputato, Pd e M5S: "Meloni chiarisca" Renzi: "Ma perché portare pistole al veglione con deputati'Colpo di pistola imbarazza Meloni, fortissimo terremoto 7.6, rincari per gli automobilisti, quando torna la neve e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata ...Il sottosegretario alla Giustizia: «Non ho visto nulla, ero nel piazzale. Quando sono rientrato ho sentito la moglie del mio agente urlare e poi mi hanno raccontato che era partito un colpo di pistola ...