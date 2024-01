Caso Pozzolo | De Cristofaro Avs | ' Anche questa volta Giorgia Meloni farà finta di niente?'

Chi è Emanuele, deputato di FdI no vax che potrebbe perdere la tessera del partito Il deputato di Fratelli d'Italia Emanuelein queste ore è al centro delle polemiche per ildel ferimento di una persona, avvenuto per un colpo di arma da fuoco partito dalla pistola di proprietà del politico, durante la notte di ..., la destra lo scarica. Si cerca di contenere ilpolitico Ilagita la maggioranza e in particolare FdI , il partito a cui appartiene il deputato che ha portato una pistola alla festa di Capodanno in cui c'era anche il sottosegretario Delmastro e ..."Come al solito, per la destra la colpa è sempre di qualcun altro: lo stesso copione vale anche per il deputato di Fratelli d'Italia ...Sono le 14.33 del 1° gennaio quando l’agenzia Ansa batte la notizia di un ferito per colpi di arma da fuoco in Piemonte. “Un uomo di 31 anni è rimasto ferito alla gamba nella notte di Capodanno da un ...