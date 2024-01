Casini Stop Decreto Crescita un danno | priorità riforme e stadi

(Di martedì 2 gennaio 2024) "Espulsione a tempo? Sono d'accordo con tutte le sperimentazioni" ROMA - Dalalle, passando per, giovani e nuove regole. Nell'intervista di fine anno concessa a Emilio Mancuso su Rai Radio 1, il presidente della Lega di serie A Lorenzopassa in rassegna i temi p

.... Anche per molti presidenti di club si tratta solo di un alter ego di Claudio Lotito, presidente e patron della Lazio nonché senatore eletto nelle liste di Forza Italia. Per Lotito loal ...Gianfranco Fini, Pierferdinandoe Fausto Bertinotti hanno offerto al dibattito sul ... in seguito una convergenza sulloalle liste bloccate. Il presidenzialista Il presidente che fra i tre ...2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Dal Decreto Crescita alle riforme, passando per stadi, giovani e nuove regole. Nell’intervista di fine anno concessa a Emilio Mancuso su Rai Radio 1, il pres ...Dalla devastante alluvione alla misteriosa scomparsa di Kata, dai terremoti politici agli omicidi: i casi che hanno scosso la comunità.