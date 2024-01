Caserta | rogo di rifiuti in una casa abbandonata | i Vigili domano le fiamme

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdel fuoco disono intervenuti nel comune capoluogo, in via Acquaviva, per un incendio sviluppatosi in un appartamento sito all’ultimo piano di uno stabile abbandonato. Lesi sono sviluppate da un cumulo diaccumulati sul pavimento e dati alleda qualcuno che poi è scappato. Ad avvisare i pompieri i residenti dei palazzi vicini, che hanno visto tanto fumo nero uscire dall’appartamento; sul posto la squadra proveniente dal Comando provinciale di, che hanno domato legrazie ad un’autobotte evitando che si propagassero agli appartamenti vicini provocando così maggiori danni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...alla tempia da un colpo d'arma da fuoco e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di. ... per via di unche ha avvolto un casolare abbandonato AGIIlrischiava di ampliarsi ad altri locali ma l'intervento tempestivo dei caschi rossi, giunti dal locale distaccamento e dalla sede centrale di, hanno limitato i danni.I vigili del fuoco di Caserta sono intervenuti nel comune capoluogo, in via Acquaviva, per un incendio sviluppatosi in un appartamento sito all'ultimo piano di uno stabile abbandonato. Le fiamme si ...Un incendio si è sviluppato nella notte a Ottaviano, in via Piazza, pieno centro cittadino. Ad andare in fiamme, parte di una palazzina disabitata, ...