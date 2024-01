Casa Batlló | uno spettacolo gratuito di musica | storia e proiezioni luminose

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) – In collaborazione con:Barcellona è una città di straordinaria bellezza, fra le più famose mete turistiche internazionali grazie alle sue spiagge, la sua notevole architettura e, perché no, grazie anche alla sua vita notturna e al suo clima mediterraneo, caldo d’estate e mite d’inverno. La città mantiene il suo fascino anche nei mesi più freddi, quando è immersa nella magia e nelle tradizioni natalizie. Durante il periodo invernale la città catalana si riempie di straordinari eventi che catturano l’interesse dei residenti e dei moltissimi visitatori. Fra questi, spiccano per interesse storico e artistico quelli che si tengono presso, dove, nel periodo natalizio e invernale, l’architettura modernista catalana del genio Antoni Gaudí, si fonde con uno ...