Carta acquisti 2024 da 80 euro | scopri come funziona | i requisiti e come fare domanda

Si rinnova anche per il 2024 il programma: si tratta di unaprepagata per il pagamento elettronico dedicata ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori dei bambini di età inferiore ai 3 anni . Il valore ...2024 , sono stati aggiornati i requisiti per il sostegno - da non confondere con laDedicata a te - che spetta per il figlio minore di 3 anni o alle persone che hanno compiuto i ...Si rinnova anche per il 2024 il programma Carta acquisti: si tratta di una carta prepagata per il pagamento elettronico dedicata ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori dei bambi ...Social card - Con il 2024 si rinnova il programma Carta Acquisti dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di ...