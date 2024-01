Caro voli | la Sicilia punta ad altro bonus per studenti e fasce deboli | contributo per tutte le tratte aree che collegano Catania e Palermo al Nord

Per le tariffe aeree è il Natale più costoso da dieci anni, a risentirne in particolare le tratte verso le isole maggiori ma anche i collegamenti ... (vanityfair)

Secondo Assoviaggi-Cst sono stati venduti circa 500 mila pacchetti viaggio completo. Il Turismo è in calo del 5,4% rispetto al 2022, tra le cause ... (impresaitaliana)

Il pm di Firenze Luca Turco ha chiesto la condanna a 5 anni per Tiziano Renzi e Laura Bovoli , e 10 mesi per Matilde Renzi , rispettivamente genitori ... (ilfattoquotidiano)

, l'Antitrust pronta ad archiviare l'istruttoria il segretario generale dell'Authority, Guido Stazi, in audizione alla Camera: non vi sono elementi a concludere che le... Pandemia, ok a ...Anche la Gallura è stata investita daldelle compagnie low - cost. Ai turisti venduti biglietti oltre i 400 euro. Le polemiche hanno portato il Governo a intervenire con un ddl che fissa il ...La Regione ha già investito 25 milioni nella prima operazione contro il caro voli, attivata il 4 dicembre. Questa ha generato oltre 18 mila domande per i voli di dicembre. Per la fase 2, si prevede un ...PALERMO – Estendere gli sconti aerei attivati dagli aeroporti siciliani verso quelli di Roma e Milano anche alle tratte che collegano le due città più grandi dell’Isola con i maggiori scali del nord.