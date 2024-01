“Caro anno | non mi togliere nessuno” su Facebook e poche ore dopo perde il fidanzato | morto per malore improvviso

Un milione di italiani in più saranno , dunque, oltre un milione in più rispetto allo scorso anno gli italiani in viaggio a Capodanno , pronti a ... (247.libero)

Saranno 10,6 milioni gli italiani in viaggio per il Capodanno . Vale a dire un milione in più rispetto allo scorso anno. La spesa complessiva ... (velvetmag)

Molte le famiglie che sono partite per le feste a cavallo del Natale, con in cima alle preferenze la montagna. Ma che siano rimasti in città o meno, ... (nicolaporro)

Posta sul proprio profilo social , nelle ore a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno , il messaggio «Caro anno , non mi portare niente, basta che non ... (feedpress.me)

Bcc Roma mette in atto una misura straordinaria da 1,5 milioni per i dipendenti contro il- ... Un percorso avviato ormai da undalla Bcc di Roma che, oltre a dotarsi di un proprio piano di ...Cerca Home Torino Torino 2023 l'della rinascita del turismo a Torino Redazione - Gennaio 2, 2024 Torino Presentato al Circolo degli artisti 'Un amore'. Libro verità sul fenomeno delle ...Taranto, 2 gen. - Posta sul proprio profilo social, nelle ore a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, il messaggio "Caro anno, non mi portare niente, basta che non mi togli nessuno" e muore poco dop ...Questi i nuovi costi comunicati in base ai dati forniti dall'Osservaprezzi del Mimit e aggiornati al 1 gennaio 2024 ...