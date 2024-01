Carlo come Margrethe | “Potrebbe abdicare tra 5 o 10 anni”

“Mi sono dovuto fare una operazione, mi hanno aperto come un merluzzo , non sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima Vigilia” . Così ha ... (ilfattoquotidiano)

Alberto Angela e Natale, un appuntamento immancabile. Questa sera alle 21.30 su Rai 1 va in onda uno dei suoi speciali in giro per il mondo, la ... (iodonna)

Google ha nascosto un gioco gratuito nel tuo iPhone : ecco come sbloccarlo Ebbene si, Google ha inserito un gioco avvincente in un angolo ben ... (blowingpost)

Il regista e attore romano è tra i più amati dal pubblico, grazie a pellicole memorabiliBorotalco e Viaggi di nozze. Eppure, a sorpresa,Verdone ha passato anche dei momenti piuttosto duri, a causa nientemeno che del padre.Verdone - Spetteguless.it Attore e regista tra ...(UNWEB) Torna la stagione dei saldi invernali che in Umbria,in tutte le altre regioni ...Petrini , presidente di Federmoda Umbria Confcommercio, sottolinea che i dati dell'Ufficio Studi ...Grande successo per il ritorno al cinema della commedia cult di Carlo Vanzina prodotta da Filmauro e distribuita in versione restaurata e rimasterizzata da Nexo Digital, a grande richiesta torna nelle ...Uno schiaffo al cancro al seno! Questa l'iniziativa di Power of Pink, in collaborazione con Futuridea che il 7 gennaio, presso il Musa di contrada Piano Cappelle, organizzerà delle visite senologiche ...