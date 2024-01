Capodanno | una 55enne uccisa da un colpo di pistola a una festa con i parenti | lo sparo partito dall' interno della casa

Inter-Verona apre il 2024 sabato alle 12.30. In vista dell’ultima partita del girone d’andata di Serie A, Baroni ha scelto una via differente da ... (inter-news)

Camici bianchi in trincea : Capodanno in pronto soccorso? E come essere in guerra. Le emozioni personali, le difficoltà del lavoro, le attese e le ... (ilmattino)

Ultimo Aggiornamento Roma, incendio in un appartamento, mortadonna Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Funerali Vanessa Ballan, la bara bianca e i fiori azzurri Ultimo Aggiornamento Fotogallery - ...Questo amore illuminato dafantastica Venere piena di fuoco. Conquiste avventure. Coniglio: ... Ma la conquista più bella a cui puntare è certamente la felicità in amore!con tutte le ...Per il Capodanno a Napoli Arisa ha indossato un lungo abito tempestato di cristalli silver firmato Area, per la precisione un modello a tubino fasciante lungo fino ai piedi, con un maxi spacco ...Un fiume di gente in centro per le iniziative organizzate dal Comune. Il sindaco Parcaroli: "La città è viva, vi auguro serenità e amore".