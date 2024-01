Capodanno | ' riciclare' avanzi cibo senza rischi per salute | il decalogo dell' esperto

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Dopo i pranzi e i cenonie festività, resta da gestire ciò che avanza dei piatti da portata. Cosa fare? Sprecare ilnon è mai una buona azione, al contrario è invece giusto recuperarlo, 'riciclandolo' e rigustandolo. Ma è davvero sempre un'azione corretta? A volte glipossono essere generatori dialimentari, quelli derivanti da una loro non adeguata conservazione, che facilita la proliferazione di microrganismi patogeni. Come evitare di far male? Innanzitutto, utilizzando prudenza e buonsenso. In aiuto, poi, potrebbe arrivare une migliori considerazioni da tener sempre presente. Ecco i consigli stilati, per l'Adnkronos, da Mauro Minelli, immunologo e docente di Fondamenti di ...