Capodanno | Ospedale del Mare | 206 arrivi al pronto soccorso

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Sono 206 le persone che hanno fatto ricorso alle cure deldell’dela Napoli, che si trova in periferia ed è un riferimento soprattutto per gli abitanti della provincia partenopea. Dalle 8 di ieri mattina – si apprende dall’Asl Napoli 1 che gestisce l’– alle 14.30 di oggi dei 206 cittadini arrivati al16 sono i codici rossi e 86 i codici gialli. All’sono giunti alcuni che avevano subito ustioni da fuochi d’artificio, ma la maggior parte sono anziani o persone deboli che hanno contratto la forte influenza di questo periodo o il Covid. L’è in piena attività e attualmente sono venti i medici che mancano per completare l’organico del ...

...si sono schiantati travolgendo la folla che in quel momento stava uscendo dal concerto di... mentre l'autista è stato portato incon ferite non mortali. Stando alle dichiarazioni del ...... Emanuele Pozzolo ( CHI È ), durante una festa dinel Biellese. Il ferito (a una gamba in ... è stato portato subito in ambulanza all'di Ponderano, da dove è stato dimesso nel corso ...Un vero e proprio bollettino di guerra. Una escalation di violenze senza fine che vede gli infermieri italiani trasformarsi ancora una volta nelle vittime sacrificali della inspiegabile rabbia di una ...Il primo gennaio, al Pronto Soccorso dell’ospedale napoletano si sono registrati 209 accessi, di cui 16 codici rossi: il nosocomio in affanno a ...