Capodanno in Musica | lo share di Canale 5 e le parole del direttore di rete

Ospite al Capodanno in Musica di Canale 5, Mida canta Rossofuoco e in canta tutto il pubblico L'articolo Mida canta Rossofuoco al Capodanno in Musica ... (novella2000)

... circa 40 mila solo nella serata di San Silvestro per salutare il nuovo anno con 'in', condotto da Federica Panicucci e visto in diretta su Canale 5 da oltre 2 milioni e 600mila ...E nel pomeriggio ancora, con il concerto dell'Orchestra Chiti che ha dato il benvenuto non solo ai tanti pratesi che si sono ritrovati alla Stazione Centrale, ma anche ai viaggiatori in arrivo."Anche il mese di dicembre è ormai un periodo importante dal punto di vista turistico per la nostra regione, ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ...Ravello (Salerno) - Sold out nella città della musica per il tradizionale Concerto di Capodanno organizzato dalla Fondazione Ravello che ha salutato l’inizio ...