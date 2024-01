Capodanno | donna morta per un colpo di pistola ad Afragola | fermato nipote

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 gennaio 2024) Sarebbe stato ilad esplodere accidentalmente ildiche è stato fatale per Concetta Russo, la 55enne di, residente da anni in provincia di Milano. Al termine di serrate indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, è finito in manette G. S., 46 anni, accusato dell’omicidio dellaall’ospedale Cardarelli dopo un disperato intervento chirurgico. La scorsa notte i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto per i reati di omicidioso, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione. Ilè stato trasferito in carcere in attesa della convalida. Lo sparo accidentale durante i festeggiamenti diSecondo ...