Capodanno con pistola | parla Delmastro | “Ecco cosa è successo”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea, al “Corriere della Sera” raccontala notte di, quando poco dopo l’una il genero di uno degli agenti di scorta dell’esponente FdI è stato ferito ad una gamba., deputato di Fratelli d’Italia, era presente all’evento organizzato dalla sua sorella, la sindaca di Rosazza, in Valle Cervo nel Biellese. Lada cui sono partiti gli spari apparteneva al deputato Fdi Emanuele Pozzolo. Parte un colpo “Era l’una passata, la festa era finita”, racconta. “Quando sono rientrato ho sentito la moglie del mio agente urlare. Poi mi hanno raccontato che era partito un colpo di”. Continua poi il sottosegretario, raccontando di come fosse all’oscuro della ...

La ragazza, che si trova a Milano per festeggiare ilun'amica, ha riferito di aver trascorso la serata del 30 in un locale nella zona dei navigli, dove aveva conosciuto un uomo, e di ......IPA) Margherita di Danimarca e l'annuncio a sorpresa In una dichiarazione rilasciata su Instagram alla vigilia di, la monarca ha pubblicato una foto in cui appare vestita di viola eun ...Telegram ha deciso di festeggiare il Natale con una nuova versione dell’app di messaggistica. Tra le molte novità ci sono quelle che permettono di personalizzare l’aspetto dei canali, la ...ROMA (ITALPRESS) – “Io sono basito. Gli ho detto di venire, ma mai avrei immaginato che portasse una pistola. E poi poteva andare in ventimila posti e invece è venuto proprio lì… Se l’avessi immaginat ...