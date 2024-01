Capodanno con la pistola | lo stub sul deputato di FdI la mattina del 1 gennaio Emanuele Pozzolo indagato per lesioni aggravate “Ha rifiutato la consegna degli abiti opponendo l’immunità parlamentare”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ildi Fratelli d’Italia,, proprietario della calibro 22 con cui al veglione diun 31enne è stato ferito, è stato sottoposto allosu entrambe le mani da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Biella solo ladel 1nel circolo di Rosazza (Biella), dove era in corso la festa, “per evitare il pericolo di dispersione, alterazione o modificazione delle tracce utili alle indagini”. Ilper. Loè la tecnica di prelievo con tamponi di particelle di polvere da sparo e viene utilizzata per determinare se è stata usata un’arma. Il verbale con cui si dà atto delle procedura è stato chiuso ...

Il bilancio di Capodanno è drammatico in Italia. Il Dipartimento di pubblica sicurezza conta 274 feriti in tutta Italia. Di questi, 12 a causa ... (notizie)

Sparo a Capodanno , il deputato FdI invoca l’immunità parlamentare per non consegnare i vestiti Si è rifiutato di consegnare i vestiti ai ... ()

... cover, telecamere, TV e molto altro Asolo 25 per la licenza completa di Microsoft Office 1 Gen 2024 Inizia l'anno sfruttando le migliori offerte per aggiornare il tuo Mac o PCun ...Violenza sessuale di fine anno, ci risiamo. Ci ricordiamo tutt*orrore il2022 a Milano, nella notte tra ...Telegram chiude l’anno con il decimo aggiornamento del 2023 che introduce un tocco di stile in più per messaggi e chiamate. La celebre app di messaggistica istantanea… Leggi ...Succede anche nelle migliori famiglie di Alessandro Siani in testa al box office di Capodanno. Secondo Il ragazzo e l'airone di Miyazaki.