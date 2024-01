Capodanno Biella | Delmastro | “Non ho visto nulla | vorrò sentire la ricostruzione di Pozzolo”

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Non mi sono accorto di. Era l’una passata, la festa era finita. Quando sono rientrato ho sentito la moglie del mio agente urlare. Poi mi hanno raccontato che era partito un colpo di pistola. Ho scoperto dopo che la pistola era di. Alla festa c’erano dei bambini, potevano farsi male”. Così, al Corriere della Sera, il sottosegretario alla Giustizia Andrea, deputato di Fratelli d’Italia, presente alla festa diorganizzata alla pro loco di Rosazza, a Valle Cervo nel biellese, dalla sorella Francesca, sindaca del paese. A festa finita, è ladi, “eravamo pronti per tornare a casa. Io sono uscito per caricare la macchina, ero a 300 metri di distanza, nel piazzale. Quando sono tornato ho trovato il ragazzo ferito e la ...

...caso Cospito insieme a Donzelli e ora dei fatti avvenuti a casa sua durante la notte di, ... Ha svolto una lunga attività politica come consigliere provinciale di, poi assessore ...Richiesta in coro di dimissioni per Delmastro Le forze di opposizione chiedono le dimissioni per quanto avvenuto nella festa della notte di2024 acon lui ospite, nel corso della ...Il deputato Emanuele Pozzolo ha fatto ricorso all'immunità parlamentare rifiutando di sottoporsi al test dello stub, vestiti compresi, per verificare se addosso avesse tracce di polvere da sparo.Scopriamo chi è il deputato Emanuele Pozzolo, che ha ferito un uomo con un colpo di pistola sparato accidentalmente.