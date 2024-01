Capodanno Biella | Delmastro | “Non ho visto nulla | vorrò sentire la ricostruzione di Pozzolo”

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Non mi sono accorto di. Era l’una passata, la festa era finita. Quando sono rientrato ho sentito la moglie del mio agente urlare. Poi mi hanno raccontato che era partito un colpo di pistola. Ho scoperto dopo che la pistola era di. Alla festa c’erano dei bambini, potevano farsi male”. Così, al Corriere della Sera, il sottosegretario alla Giustizia Andrea, deputato di Fratelli d’Italia, presente alla festa diorganizzata alla pro loco di Rosazza, a Valle Cervo nel biellese, dalla sorella Francesca, sindaca del paese. A festa finita, è ladi, “eravamo pronti per tornare a casa. Io sono uscito per caricare la macchina, ero a 300 metri di distanza, nel piazzale. Quando sono tornato ho trovato il ragazzo ferito e la ...

Non sopportava la solitudine l’ultimo giorno dell’anno e così la signora Ileana, 94enne, di Biella , ha chiama to il 112 per avere un po’ di ... (open.online)

"Che abbia sparato o no la pistola appartiene a lui" "Non mi sono accorto di nulla . Era l’una passata, la festa era finita. Quando sono rientrato ho ... (sbircialanotizia)

Nessuninsieme dunque. 'Per niente. Lui ha solo chiesto se poteva venire dopo, e infatti è arrivato verso mezzanotte e mezza, forse un quarto all'una, quandoera già passato, non ...i proiettili vaganti continuano a vagare per il Paese, da Napoli a. Al 1° gennaio già ci frantumano i panettoni col digiuno intermittente. E il nuovo calendario 2024 della Città di ...Colpo di pistola a Capodanno. Fdi: "Assurdo farlo diventare un caso politico". Nota da parte del partito sulla vicenda ...La procura di Biella ha imposto il silenzio ai carabinieri che stanno indagando sull’incidente. Il Fatto Quotidiano riferisce che Pozzolo aveva partecipato al Capodanno in una casa vicina a quella ...