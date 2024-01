Capodanno armato | Fdi mette il sedere davanti ai calci

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 2 gennaio 2024) Zuppa di Porro. Ci voleva anche il fratello d’Italia a cui scappa un colpo. Come direbbe Sallusti: è comere il culoai. Vabbè poi arrivano anche le richieste di dimissioni. Il discorso di Mattarella, vi confesso che me lo sono perso. Visto cronache di oggi. Apprezamento bipartisan, fuori dal coro solo Belpi e Facci. Nuova puntata del genere letterario della Fiori che intervista Amato su due pagine di Rep: trama: la destra ci porta fuori dalla democrazia. E vabbe di nuovo. Il Giappone resiste ai terremoti. L’ucraina a Putin? fergusonagli usa non vi preoccupate di taiwan, i ciensi non attaccheranno. El Pais preoccupato dell’immigrazione in spagna che chiude ad un terzo della nostra. Pa con promozioni dice il Messaggero. Da oggi Arbnb preleva la cedolare secca. pace dai Del Vecchio? Grande Bruganaro e la tassa per ...