Capodanno a Pescara | Incendi causati dai petardi | giovane di 18 anni arrestato | era alterato

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 gennaio 2024)- La notte diè stata segnata da diversi, molti dei qualida botti e. Tra gli episodi più gravi, undi 18è statoin stato di alterazione psico-fisica, poiché molestava i passanti diventando anche aggressivo. Non si segnalano feriti, ma i vigili del fuoco del Comando provinciale disono stati impegnati in numerosi interventi per domare i piccoliscatenati dalle esplosioni. La pineta dannunziana non è stata risparmiata, con uno che ha coinvolto parte del boschetto a ridosso della riserva. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato dmaggiori, mentre l'auto è ...