Capodanno a Napoli | il concerto in Piazza Plebiscito è stato una supercazzola Ma come vi siete permessi? Metà strutture ricettive vuote

(Di martedì 2 gennaio 2024) Adoro la, termine che ho preso in prestito da Ugo Tognazzi nell’indimenticabile Amici Miei e sta per indicare un nonsenso rivolto ad imbrogliare alla persona a cui la si “fa”. Ministro Piantedosi ha mai sentito di unne aVaticano: la nostracon regia basilica

...mortale a Udine Grave bambino di 11 anni a Salerno: ferito agli occhi dallo scoppio di un petardo Proiettile alla testa mentre festeggiain casa, donna muore aLa dinamica ......follie di, l'uccisione di Concetta Russo, 55 anni, colpita da un proiettile vagante mentre stava festeggiando in casa l'arrivo del nuovo anno con una decina di familiari ad Afragola ()...Il Napoli ha sferrato l’assalto (forse) decisivo per Lazar Samardzic, che vuole lasciare l’Udinese dopo l’ennesima panchina inflitta da Cioffi. Contatti positivi a Capodanno direttamente a Cortina, do ...Per la morte della donna colpita da un proiettile la notte di Capodanno ad Afragola, è stato arrestato il nipote: ha un 46 anni ed è stato fermato per omicidio colposo e porto abusivo di arma ...