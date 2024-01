Capodanno 2024 a Cinecittà World | boom di visite e divertimento con Guè | Corona e Pago

(Di martedì 2 gennaio 2024) Grande successo per ilorganizzato da: 20 mila presenze registrate con la musica di Guè,. Pubblico allo spettacolo degli stuntman per(ilcorrieredellacitta.com)L’assenza improvvisa di Achille Lauro non ha rovinato ilal parco divertimenti di, che ugualmente ha potuto festeggiare l’arrivo delsulle note musicali di Guè Pequeno, la dance Anni ’90 di, la musica del cantante, decine di Dj che si sono alternati nella struttura e soprattutto le attrazioni di questa attività.di ...

La7.it - Saranno le testimonianze che stanno raccogliendo i carabinieri a cercare di chiarire il "pasticciaccio" dia Rosazza, vicino a Biella, in quel brindisi organizzato in una sede ......Ieri sera la cantante ha annunciato di essere costretta a rinunciare al suo primo concerto del,... Elodie era una degli ospiti più attesi dell'evento dia Palermo. Il Giornale di Sicilia e ...Sarebbero state queste le parole con cui Francesco Ferioli, 48 anni, ha confessato di aver ucciso il suo coinquilino, Andrea Beluzzi, 54 anni, nella casa che condividevano a San Giovanni in Persiceto ...Hanno approfittato del rumore dei botti di Capodanno per coprire il frastuono della spaccata. Così sono riusciti a sfondare la vetrina di una gioielleria e… Leggi ...