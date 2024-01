Cangemi | I colleghi del Pd hanno memoria davvero corta

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024) “Idel Pde dimenticano l’eredità che cilasciato: una sanità senza antincendio, senza personale, senza posti per gli anziani e con 22 miliardi di debito”. “Il presidente Rocca sta facendo i salti mortali per rimettere in piedi un sistema virtuoso e il riscontro ad oggi è più che positivo con una manovra che mette al centro la sanità, con l’aumento dei posti letto sia a Roma che nelle 5 province del Lazio fino alla realizzazione di nuovi ospedali. Capisco che per il pd sia difficile incassare un fallimento ma il silenzio li renderebbe più credibili in questo momento”. Così in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe(nella foto). (Com/Red/ Dire)