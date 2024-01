Can Yaman annuncia l’inizio delle riprese di Sandokan nel 2024 | poi fa una richiesta particolare ai Fan

Can Yaman espone dettagli dei nuovi progetti : “Auguratemi buona fortuna” Can Yaman un bilancio speciale del suo 2023 in vista dell’arrivo del nuovo anno: ecco come e cosa ha preparato E’ stato un anno magico per Can ... (gossipitalia.news)

Can Yaman espone dettagli dei nuovi progetti : “Auguratemi buona fortuna” Can Yaman un bilancio speciale del suo 2023 in vista dell’arrivo del nuovo anno: ecco come e cosa ha preparato E’ stato un anno magico per Can ... (361magazine)

Can Yaman tra gli attori più richiesti - ma le Fan insorgono : manca dalla tv da tanti mesi Can Yaman è senza dubbio uno degli attori più apprezzati del momento, ha lavorato su tanti set e a tanti progetti, eppure è un grande assente dal ... (comingsoon)

Can Yaman pronto a consegnare alle Fan Viola come il Mare 2 - oggi ultimo giorno di riprese! Can Yaman sul set di Viola come il Mare 2 per l’ultimo giorno di riprese, il divo turco non vede l’ora di tornare su Canale 5. (comingsoon)

Can Yaman si prende una grossa rivincita e torna sulla Tv turca - cosa è successo Can Yaman sbarca con la prima stagione di Viola come il Mare anche in Turchia e le fan esultano, grande rivincita dell’attore. (comingsoon)