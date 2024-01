Calhanoglu | notizie non positive dagli allenamenti Febbre – SM

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 gennaio 2024) Hakanè solo un altro delle vittime dell’influenza nelle ultime settimane in casa Inter. Da Sport Mediaset arrivano aggiornamenti sugliodierni. INFLUENZA – Hakanha svolto l’intero allenamento con la squadra, uno di quelli preparativi per la partita di sabato alle 12.30 contro il Verona. Il turco però è rientrato a casa con qualche linea di, contraendo perciò l’influenza a pochi giorni di distanza da Davide Frattesi e Stefan de Vrij. Non ci dovrebbero essere particolari problemi per la gara del weekend, la situazione del centrocampista sarà comunque valutata di giorno in giorno per capire se riuscirà a recuperare al 100%. Inter-News - Ultimee calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...