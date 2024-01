Calendario scherma 2024 completo | tutti gli eventi e le date

Leggi su sportface

(Di martedì 2 gennaio 2024) Si preannuncia un nuovo emozionante anno per la: ecco ilper non perdersi davvero nulla. Archiviato un 2023 in cui l’Italia è tornata a dominare, vincendo il medagliere ad Europei, Giochi Europei e Mondiali, inizia un nuovo anno ricchissimo di appuntamenti. La Coppa del Mondo promette spettacolo con tanti punti in palio per il ranking di qualificazione olimpica, ma spazio anche ai Campionati Europei. I riflettori però sono puntatisulle Olimpiadi di Parigi, in programma tra luglio ed agosto. Scopriamo dunqueglidelin continuo aggiornamento. PARIGI, QUALIFICAZIONI: COME FUNZIONANO OLIMPIADI PARIGIGLI ...