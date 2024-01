Calenda | “Per l’Occidente | per l’Europa | per l’Italia e per noi il 2024 sarà un anno cruciale”

Il Milan di Stefano Pioli ha vari impegni in Calendario , tra Serie A e Coppa Italia, in questo mese di gennaio . Ecco tutte le partite previste (pianetamilan)

... Carlo, ha annunciato un'altra iniziativa parlamentare del suo partito. L'intento è di ... pubblicata a due mesi di distanza massimo dall'incontro" e gli "incontri fuori ministero vietatila ...spara a zero: 'Credo che Italia Viva stia tenendosi le mani liberefare un ragionamento con la maggioranza di governo" . Matteo Renzi non incassa e controbatte, è l'inizio di una fine che ...I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. In barba a due referendum, un giorno Matteo Salvini dal Governo, ...Iniziano le manovre nel Terzo Polo e nell’area riformista in vista delle elezioni. Colucci: ”Vogliamo essere attrattivi per il sindaco Pardini in vista del 2027”. .