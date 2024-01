Calciomercato | Stoccarda Bayern punta Guirassy

Serhou Guirassy apre al trasferimento in questo Calciomercato invernale: Milan in pole position, ma occhio alla concorrenza inglese per lui (pianetamilan)

Simic era arrivato in punta di piedi due anni fa dalloper 200mila ed è sicuramente il giocatore che ha mostrato i più evidenti miglioramenti, tecnici e tattici, della Primavera. Il recente ...Ecco la top 20 (dati Transfermarkt) IL TABELLONE DI19) AJAX: 108,3 milioni di euro ... 12,5 mln Chuba Akpom (dal Middlesbrough): 12,3 mln Borna Sosa (dallo): 8 mln Benjamin ...Stefano Pioli attende rinforzi nel mercato di gennaio: dopo il ritorno di Gabbia, c'è l'offerta per Terracciano. Per l'attacco, si sonda il terreno per Dia.Guirassy Milan: spunta una grossa contendente per l’attaccante dello Stoccarda. Il futuro del possibile colpo rossonero. I dettagli Secondo quanto riportato dal The Athletic, il Milan non è l’unica sq ...