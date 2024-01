Calciomercato Roma | dopo il mancato arrivo di Bonucci si pensa a Dier del Tottenham

(Di martedì 2 gennaio 2024)ildi Leonardo, per rinforzare la difesa laad Ericdelildi Leonardodall’Union Berlino, per rinforzare la difesa ed infiammare ildi gennaio laad Ericdel. Il centrale inglese è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare senza alcun indennizzo economico agli Spurs già in questa finestra didi gennaio. Ilperò, prima di liberare il giocatore, deve sostituirlo: Radu Dragusin del Genoa è il primo nome, con ...

Dopo una lunga trattativa in estate con la Roma , Marcos Leonardo sembra essere destinato ad approdare in Europa, ma non in Italia. Come riportato ... (sportface)

... Yildiz può giocare solo nel ruolo abitualmente occupato da Chiesa (come seconda punta), ed è in quel ruolo che il turco è stato impiegato da titolare con il Frosinone e la, con Chiesa (assente ...Personalmente non sono stato contattato dal Napoli, né dalla, né dal Milan. Radu comunque per ... Stando alle informazioni di.it, comunque, Dragusin è vicinissimo al Tottenham per una ...Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli TuttoNapoli.net Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto è… Leggi ...Leonardo Bonucci ha raccontato cosa accadde nel 2016 e nel 2017 quando per due volte Pep Guardiola provò a portarlo al Manchester City, senza riuscirci ...