Calciomercato Napoli | ecco il difensore in partenza a gennaio per 5 milioni

(Di martedì 2 gennaio 2024): il club azzurro cede Ostigard aper 5. Genoa interessato a Dragusin. Ilinvernale si scalda e ilha ufficialmente deciso ildestinato a lasciare la squadra. Dopo intense speculazioni su Rrahmani ed Ostigard, sembra che sia proprio il norvegese a essere il prescelto per un trasferimento già nel mese di. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo del cartellino a una cifra accessibile: cinquedi euro. Leo Ostigard, finora incapace di emergere nella formazione azzurra, avrà la possibilità di lasciare la squadra e cercare nuove opportunità altrove. Ilnorvegese, che non è riuscito ad imporsi nella rosa dei Campioni ...

De Laurentiis pianifica il futuro: Petrachi torna nel mirino per il dopo-Meluso come nuovo direttore sportivo del Napoli . Il Napoli inizia a ... (napolipiu)

Una stagione da risollevare dopo tanti errori, il Napoli si getta sul mercato di gennaio per dare a Mazzarri i giocatori giusti per cercare ... (europa.today)

Le mosse di Mazzarri per rinforzare il centrocampo del Napoli . Da Hojbjerg a Lukic, il mercato si infiamma. Ultimissime e trattative in corso. Il ... (napolipiu)

Ilnon mi ha contattato. Non è convinto di lasciare Genova a metà stagione. Secondo me è ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 2 gennaio 2024Ultime notizie- Alessandro Zanoli è ormai vicino al Genoa . Colche sta per chiudere l'arrivo di Mazzocchi dalla Salernitana al suo posto. Lo conferma l'esperto di mercato di Sportitalia,...La vita di Mazzocchi è tutta nel segno del Napoli, con il fratello che lo portava a seguire la squadra in curva, contribuendo a creare una passione viva ancora ad oggi. Elemento fondamentale nella ...Continuate a seguire Napolipiu.com per ulteriori aggiornamenti sulla trattativa Dragusin-Napoli e sulle novità dal mondo azzurro.