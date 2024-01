Calciomercato Milan | torna Gabbia in attesa di Lenglet

(Di martedì 2 gennaio 2024)al via, ilprepara l’annuncio del ritorno di Matteoin rossonero.pista calda, sfuma Kiwior.È il giorno di Matteo, è lui il primo squillo delper ildi gennaio. Da ieri il difensore è ao (ma si è visto anche a Natale per le feste, vissute in famiglia), oggi sono attese novità ufficiali. Rientra in rossonero in anticipo dal prestito al Villareal (che si sarebbe dovuto concludere a fine stagione).LEGGI ANCHE Miranda, l’arrivo alslitta a luglio: ecco il motivoOggi scatta ufficialmente il mercato di riparazione e ilsi farà trovare pronto. “Si apre così – scrive la Gazzetta dello Sport in edicola – con una mossa obbligata: tamponare la zona di ...

Radu Dragusin © LaPresse -.itLe prestazioni di alto profilo del romeno hanno acceso l'interesse di club importanti.e Napoli ci hanno pensato, le richieste genoane hanno ...Asta per uno dei gioielli della Serie B: la Juventus sfidae Atletico Madrid per il difensore Ci siamo, ilinvernale sta per cominciare e per la Juventus sarà fondamentale sfruttare al massimo questo mese.La presidenza non ammette deroghe: si lavora con quello che si ha. Il discorso vale per Mourinho che deve far rendere al massimo la rosa messa a disposizione in estate, ma anche per Pinto ...Si apre il 2024 e per molti giocatori iniziano gli ultimi sei mesi di contratto: rinnovo o addio E quali club valutano i colpi «a zero» per la prossima stagione