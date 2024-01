Calciomercato Milan | Terracciano nel mirino | contatti col Verona

Leggi su dailymilan

(Di martedì 2 gennaio 2024), occhi sull’azzurrino Filippodell’Hellasclasse 2003. Profilo duttile, può giocare in più ruoli a centrocampo e in difesa. Filippo, classe 2003, difensore e centrocampista dell’Hellasinteressa al. Così scrivono i colleghi di.com: il giovane cresciuto nelle giovanili del club gialloblù è “il nome – si legge – su cui nelle ultime ore si sono concentrati i rossoneri”. Diciannove partite in stagione, di cui 15 da titolare e un assist in archivio, arrivato nella 13esima giornata di campionato contro il Lecce. Alpiace – dicono – per la sua duttilità (può giocare da centrale, da terzino su entrambe le fasce, in mediana, da esterno di centrocampo). Di questi tempi, segnati a ...