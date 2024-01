Calciomercato Milan | se parte Krunic arriva un centrocampista

Leggi su dailymilan

(Di martedì 2 gennaio 2024)al via, a gennaio ildovrà capire cosa fare con Rade, sempre più nel mirino del Fenerbahce. Fissato il prezzo. “con la valigia” scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport in edicola. Se il bosniaco partirà a gennaio, aello potrebbe sbarcare un nuovo. L’ex Empoli è un rebus. Rispetto a inizio stagione nell’ultimo mese ha preso la strada inversa: prima era un titolarissimo, per Pioli un intoccabile, oggi è l’ultima delle scelte in mezzo al campo. Un dato: 686 minuti in campo nelle prime 13 giornate di campionato, più di un tempo in media a partita; nemmeno un minuto invece contro Frosinone, Atalanta, Monza, Salernitana e Sassuolo. Anche questa sera in Coppa Italia contro il Cagliarisi accomoderà in ...