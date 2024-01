Calciomercato Milan – Il rinnovo di Simic tra gli obiettivi della dirigenza

Dai miracoli contro Atalanta e, ai più recenti interventi contro Napoli, Frosinone e Roma, sono tanti i punti portati in seno alla formazione di Allegri per merito dell'ex Arsenal. Passi in ...220 Il 2024 deldi Stefano Pioli e del Cagliari di Claudio Ranieri inizia questa sera, a San Siro, con la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia . Un trofeo che i rossoneri non conquistano dal ...Dopo le eliminazioni di Inter e Napoli, il Milan di Pioli è invece sicuro di continuare il proprio cammino in Coppa Italia grazie alla vittoria per 4-1 contro il Cagliari.(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Cori di incitamento della Curva sud del Milan per Rafa Leao, poco prima della partita di Coppa Italia al Meazza, contro il Cagliari. Poco prima del fischio d'inizio, durante ...