Calciomercato Milan – Dalla Germania | “Bayern Monaco su Guirassy”

Commenta per primo Nome nuovo per l'attacco per il, alla ricerca in questo mercato di gennaio di un profilo che possa integrare il reparto offensivo della squadra di mister Pioli. Secondo quanto riporta Sky Sport , infatti, piace al club ...Ilvorrebbe comprarlo già a gennaio proponendogli cinque anni di contratto. Su Terracciano, ... PLAYLIST VIDEO Scendi in campo con noi: Sky Tv e Sky Calcio a 14,90/m per 18 mesi: ...(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Cori di incitamento della Curva sud del Milan per Rafa Leao, poco prima della partita di Coppa Italia al Meazza, contro ...Il Milan è in vantaggio 2-0 contro il Cagliari a San Siro alla fine del primo tempo. I rossoneri indirizzano già nella prima frazione la gara di Coppa Italia. Jovic apre le danze al 29’ controllando a ...