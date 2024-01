Calciomercato Milan – Dalla Francia | “Monaco ad un passo da Brassier”

... accertato di avere in casa un campione con le stesse caratteristiche, ma con sette anni in meno, la Juve di Moggi non si fece scrupoli nell'estate del 1995 a vendere Baggio al, per puntare ...... l'agente del difensore fa chiarezza sull'interesse di Napoli,e TottenhamUna delle ... Radu Dragusin © LaPresse -.itPrestazioni notevoli e anche un paio di gol davvero pesanti. Come ...Mourinho cambierà comunque qualcosa in vista delle gare con Atalanta e Milan ROMA (ITALPRESS) - Il 2023 non si è chiuso nel migliore dei modi per ...Il calciomercato invernale è sempre un momento cruciale per le squadre di calcio di tutto il mondo, e il Milan non fa eccezione. Le ultime notizie riguardano le trattative in corso tra il club ...