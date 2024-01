Calciomercato Invernale | Sportitalia si accende con una maratona di retroscena

(Di martedì 2 gennaio 2024) Si apre il 2 gennaio 2024, la finestradelcon le trattative e gli affari che(visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre e in HD sul canale 560), come tradizione racconterà con una programmazione dedicata di oltre 200 ore fino alla grandeper la chiusura del 31 gennaio.Un appuntamento da non perdere in un inverno straordinario per gli appassionati di calcio che dal 13 gennaio all’11 febbraio potranno anche seguire in diretta ed esclusiva sule partite della 34° edizione della Coppa d’Africa. Ladi 52 sfide che determinerà il campione d’Africa sarà anche una vetrina straordinaria per talenti nel mirino delle squadre italiane ed europee e si giocherà aaperto. ...

Manca ormai soltanto l'ufficialità per sancire il primo colpo di questodi gennaio per l'Inter: dal Bruges arriverà l'esterno destro canadese Buchanan per 7 ...nella sessionedi ...E veniamo alla dirigenza, con la coppia Giuntoli - Manna , chiamata a verificare le occasioni che la finestra di mercatopropone. Non per vezzo ma per necessità, dettata dalle squalifiche ...Prende il via oggi la sessione di calciomercato invernale 2024 con i nerazzurri in prima fila per l’acquisto di un attaccante e di un difensore. Il mese di gennaio però verterà su… ...I giallorossi vogliono riportare Theate in Italia grazie al rapporto con Lukaku. E se non dovesse andare a buon fine, l'alternativa viene dal Chelsea… Non è una novità che la Roma cerchi un difensore ...