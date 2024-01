Calciomercato | Hien è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Leggi su sportface

(Di martedì 2 gennaio 2024) Isakè un. Rinforzo difensivo per Gasperini, che si vuole mettere al sicuro dopo lo stop di Scalvini. Il difensore svedese potrebbe subito esordire da titolare da braccetto destro, ruolo che al momento sta ricoprendo De Roon, accanto a Djimsiti e Kolasinac. Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Hellas Verona FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Isak Malcolm Kwaku, aitante difensore centrale (191 cm di altezza) di piede destro, che ha scelto il 4 come numero di maglia. Nato a Kista, in Svezia, il 13 gennaio 1999 da genitori di origini ghanesi e del Burkina Faso, approda in nerazzurro dall’Hellas Verona, in forza al quale ha disputato la prima parte della corrente ...