Calciomercato – Di Marzio | “Attaccante | Durán proposto al Milan”

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Disul suo sito: " Il Napoli continua a lavorare per inserire in rosa un nuovo centrocampista nella sessione invernale di: il ...Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Disul suo sito: " Il Napoli continua a lavorare per inserire in rosa un nuovo centrocampista nella sessione invernale di: il ...Il Napoli è molto attivo sul mercato e potrebbe mettere a segno ben quattro colpi nella prossima sessione invernale: gli identikit scelti.Non solo il Napoli, la famiglia De Laurentiis sta cercando di rinforzare anche il Bari guidato da Pasquale Marino in Serie B: colpo vicino.