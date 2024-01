Calciomercato | Atalanta Dal Verona arriva il difensore Hien

Una stagione fin qui positiva per la Dea di Gian Piero Gasperini. Senza ombra di dubbio. I nerazzurri stanno lottando, fortemente, in Serie A per ... (metropolitanmagazine)

IL COMUNICATO - 'BC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Hellas Verona FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Isak Malcolm Kwaku Hien, aitante difensore centrale ...Commenta per primo L'Hellas Verona cerca un difensore sul mercato dopo aver ceduto Hien all'. Nel mirino c'è Kevin Bonifazi del Bologna, cercato anche da Frosinone, Salernitana, Fiorentina e Sassuolo. Le piste alternative portano agli argentini Facundo Garces del Colon e Marco Di ...Dopo le visite mediche di ieri era solo una formalità o quasi, ora c’è anche l’annuncio ufficiale: Isak Hien é a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’Atalanta. Lo annuncia la società nerazzurra ...Teun Koopmeiners non è sul mercato. Parole e musica dell’Atalanta, che, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non ha alcuna intenzione di liberarsi del suo leader tecnico nella sessione di g ...