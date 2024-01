Calcio | Spagna Hermoso depone in Tribunale a Madrid su caso Rubiales

La calciatrice ha ribadito che il bacio "non fu consensuale" MADRID () - Il bacio dell'ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF) Luis Rubiales nel corso ...nazionale femminile diai ...... Francisco de Jorge, ha confermato la dichiarazione gi fatta in Procura, secondo cui il bacio dell'ex presidente della Federazionespagnola Luis Rubiales fu inatteso e non consentito . La ...La calciatrice ha ribadito che il bacio 'non fu consensuale' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il bacio dell'ex presidente della Federcalcio ...Pronostico Girona-Atletico Madrid, quote scommesse e risultato esatto, per questo big match di La Liga spagnola, in programma il 03/01/2024.