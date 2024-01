Calcio | Serie A Giudice | un turno a 4 giocatori | Palladino e Mazzarri

Come tante coppie famose e non, pure Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno postato sui social network una foto in cui posano raggianti e sorridenti davanti ad un albero di Natale. Un dettaglio però ha ...Nelle ultime ore il Napoli aveva alzato il prezzo per il cartellino del laterale destro a 2,5 milioni. Bergamo 02/05/2022 - campionato diA / Atalanta - Salernitana / foto Image Sport nella foto: Pasquale Mazzocchi L'affare per portare Mazzocchi al Napoli si è concluso, secondo quanto riportato da Sportitalia : " Colpo in ...Ci sono quattro squalificati in Serie A dopo le partite della 18/a giornata. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha infatti comminato una giornata di stop a Mirko Maric del Monza, espulso contro ...Alla vigilia dell'ottavo di finale casalingo col Sassuolo, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini fissa l'obiettivo del passaggio ai quarti senza sottovalutare l'avversario: "Non è un turno ...