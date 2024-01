Calcio | Serie A Giudice | un turno a 4 giocatori | Palladino e Mazzarri

La Roma è stata sanzionata dal Giudice Sportivo al pagamento di 12mila euro " per avere suoi sostenitori, al 30' del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore (, ndr) della ...Come tante coppie famose e non, pure Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno postato sui social network una foto in cui posano raggianti e sorridenti davanti ad un albero di Natale. Un dettaglio però ha ...Fermi una gara Ferguson, Locatelli, Cacace e Maric MILANO (ITALPRESS) - Quattro giocatori, tutti per un turno, sono stati fermati dal ...Nuove idee, coraggio e voglia di emergere, questi sono i segreti del Girona, primo in Liga e con gli occhi di tutto il mondo calcistico addosso ...