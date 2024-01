Calcio | Napoli Lesione muscolare secondo grado per Meret

Il Napoli lavora per Hojbjerg , centrocampista individuato per rafforzare la mediana. De Laurentiis propone il prestito con diritto di riscatto agli ... (napolipiu)

De Laurentiis pianifica il futuro: Petrachi torna nel mirino per il dopo-Meluso come nuovo direttore sportivo del Napoli. Il Napoli inizia a

Kvaratskhelia è rientrato dalla Georgia. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta. Salernitana (campionato) 18 gennaio- Fiorentina (semifinale Coppa Italia) 28 gennaio Lazio (campionato) 4 febbraio- Verona (campionato) 11 febbraio Milan. Tegola per il Napoli che dovrà far fronte all'infortunio di Alex Meret. Il portiere azzurro si è infatti sottoposto a esami strumentali, al Pineta Hospital. Gli azzurri hanno ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gollini si è allenato regolarmente, mentre Meret si è sottoposto ad esami strumentali.